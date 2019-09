Reggio Calabria, situazione drammatica per l’incendio di contrada Morloquio: fuga e disperazione nella notte [FOTO LIVE]

25 Settembre 2019 22:34

Reggio Calabria, un enorme incendio sta interessando le colline tra Ravagnese e Gallina: notte di panico in contrada Morloquio

AGGIORNAMENTO ORE 00:30 – La situazione si è fatta drammatica. Improvvisamente le fiamme hanno raggiunto contrada Morloquio dal lato monte, proprio nei pressi della comunità alloggio Villa Sant’Elia dove si trovano ricoverati 20 pazienti assistiti da due infermiere. I pazienti sono stati sorpresi dalle fiamme nel sonno. La squadra di pompieri sul posto sta facendo il possibile, ma le fiamme sono altissime. I residenti stanno fuggendo disperati e in lacrime, abbandonando le loro abitazioni in balia delle fiamme. Sul posto è arrivata anche la Polizia. Le fiamme sono visibili sin dalla dirimpettaia Messina.

AGGIORNAMENTO ORE 22:35 – Un incendio divampa nella notte sulle colline della zona Sud di Reggio Calabria, tra Ravagnese e Gallina. Le fiamme sono partite all’alba di stamattina nella zona sud di Gallina, ma nonostante l’intervento di un elicottero che nel pomeriggio ha fatto numerosi viaggi con carichi d’acqua, il rogo non è stato spento e di è ingrossato rapidamente dopo il tramonto. Adesso, spinto dalla brezza di terra notturna, l’incendio sta scendendo a valle e minaccia da vicino contrada Morloquio e contrada Maldariti, dove centinaia di residenti sono col fiato sospeso. In modo particolare in contrada Morloquio c’è grande apprensione per la comunità alloggio Villa Sant’Elia, una struttura riabilitativa che ospita numerosi pazienti.

I Vigili del Fuoco sono sul posto.

