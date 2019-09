Reggio Calabria: lo spettacolo dei fuochi d’artificio conclude Festa di Madonna [FOTO e VIDEO]

18 Settembre 2019 00:45

Reggio Calabria, lo spettacolo pirotecnico ultimo atto dei festeggiamenti mariani

Migliaia di persone hanno assistito nella notte a Reggio Calabria spettacolo pirotecnico che conclude come da tradizione la sentitissima Festa di Madonna a Reggio Calabria. Lo spettacolo è iniziato puntualissimo (finalmente, a differenza dei pesanti ritardi degli scorsi anni!) ed è durato una decina di minuti: alle 00.12 era già concluso. I fuochi sono stati sparati dalle zattere posizionate nelle acque dello Stretto, al largo del Lungomare dove migliaia di persone hanno gremito la strada accorsi numerosi anche dall’hinterland e dalla provincia per l’occasione. Lo spettacolo ha concluso le festività in onore della Santa Patrona della città, Maria Santissima della Consolazione.

Valuta questo articolo