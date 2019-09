Reggio Calabria, iniziativa dei giovani di Forza Italia: “l’amministrazione comunale ha fallito” [FOTO e INTERVISTE]

27 Settembre 2019 21:28

Si è svolta questo pomeriggio presso la sede del Coordinamento Provinciale di Forza Italia, l’incontro “Reggio: com’è e come la vorremmo”, un momento di discussione sulla situazione della città e per presentare le idee dei giovani del partito di Berlusconi per il rilancio di Reggio Calabria. “L’amministrazione comunale guidata da Falcomatà ha fallito, noi lavoriamo tutti i giorni per creare una chiara alternativa”, sottolinea Federico Milia, coordinatore di Forza Italia Giovani della Città Metropolitana. “La differenziata è uno dei maggiori problemi-chiarisce Alessio Romeo di Forza Italia Giovani- in quanto il porta a porta impostato così non può avere successo. Bisogna guardare ai comuni più virtuosi”. Michela De Grassi afferma: “a Reggio il turismo è molto limitato rispetto a quello che la città potrebbe offrire: urge favorire i collegamenti con l’Aeroporto dello Stretto. Da segnalare che l’on. Cannizzaro ha fatto un gran lavoro per il Tito Minniti.

