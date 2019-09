Reggio Calabria, la Fiera del Libro del Lungomare smonta già dal mattino dopo i verbali della Polizia Municipale [FOTO e DETTAGLI]

11 Settembre 2019 14:51

Reggio Calabria, i titolari dalla Fiera del Libro erano stati verbalizzati nei giorni scorsi per vendita vietata

Anche nella giornata di oggi la polizia locale ha avviato doverosi e necessari controlli d’istituto a Reggio Calabria, nelle materie demandate. Controllata anche la regolarità di varie occupazioni di suolo pubblico. Inclusa quella perpetrata dalla Fiera del Libro. I titolari della iniziativa erano stati verbalizzati nei giorni scorsi per vendita vietata ed oggi all’atto del controllo gli stand erano in fase di smontaggio. I provvedimenti accessori successivi alla verbalizzazione non sono in capo alla Polizia Locale che non ha posto sotto sequestro l’attività in quanto autorizzata per esposizione.

