Reggio Calabria: enorme perdita d’acqua a San Gregorio [FOTO]

9 Settembre 2019 17:41

Reggio Calabria, la perdita d’acqua si trova a San Gregorio

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato le foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo per segnalare la presenza di una perdita d’acqua a San Gregorio, periferia sud di Reggio Calabria. Il lettore afferma: “la presente per segnalarvi che da una settimana in Via Strada Ferrata 3 località San Gregorio 89134 a Reggio Calabria, c’è una perdita a pressione nella via indicata con conseguente impraticabilità nell’arrivare alle abitazioni asciutti e perdita di acqua potabile in mare togliendola alle nostre abitazioni. Si deve intervenire al più presto visto anche nelle foto la non perfetta posa in opera del tubo. Vi ringrazio anticipatamente. Massimo Laganà”.

Valuta questo articolo