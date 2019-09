Reggio Calabria, ancora un dramma sulla SS106: incidente mortale a Brancaleone [FOTO LIVE]

17 Settembre 2019 11:22

Reggio Calabria: l’incidente si è verificato nel comune di Brancaleone

Un gravissimo incidente mortale si è verificato poco fa sulla SS106 nel comune di Brancaleone a Reggio Calabria e al momentoLa strada è temporaneamente chiusa al traffico – in entrambe le direzioni.

Nel sinistro, sulle cui cause sono in corso degli accertamenti, sono stati coinvolti un furgone ed un’autovettura. Nell’impatto due persone sono rimaste ferite ed un’altra ha perso la vita. Sul posto operatori del 118, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e la squadra Anas per la gestione dell’emergenza e per la riapertura al traffico della statale nel piu’ breve tempo possibile.

L’ennesima vittima della SS106 è un turista turista 74enne che si trovava in ferie in Calabria

“L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” comunica con immenso dolore, sul proprio profilo facebook, l’ennesima vittima della S.S.106. Si tratta di KNUT ALSAKER, turista norvegese di 74 anni, che nella tarda mattinata di oggi ha perso la vita in uno scontro avvenuto sulla S.S.106 a Brancaleone (RC) mentre era in ferie.”

