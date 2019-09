Reggio Calabria, le domande di un turista al Sindaco Falcomatà

5 Settembre 2019 11:43

Reggio Calabria: le domande di un turista reggino che vive fuori regione al sindaco Falcomatà

Un lettore di StrettoWeb di Reggio Calabria ma ormai residente fuori regione ha inviato una lettera aperta al Sindaco Falcomatà che pubblichiamo integralmente. Ecco il testo del signor Piero Laganà:“Buonasera signor sindaco, sono un reggino che vive fuori della nostra Regione. Quest’anno, come quasi tutti gli anni, trascorro le mie vacanze nella mia amata Reggio. Tengo a precisare che, come tutti i “fortunati” turisti che visitano la mia Reggio, alloggio in un Hotel e mangio nei vari ristoranti reggini. Ho visto la mia città di origine, da me tanto amata, per usare un eufemismo, trascurata, sporca con la manutenzione delle strade inesistente. Il comune, che lei ha l’onore di rappresentare, se ne occupa di queste “banalità”? Il servizio manutenzione, esiste? I servizi igienici dei ristoranti vengono attenzionati dai tecnici preposti? Sono stata a cena alla DEGUSTERIA SCARLATA ristorante semplicemente perfetto, di molti altri meglio stendere un velo pietoso e non mi riferisco a locali periferici ma in centro (provate a fare un giro in via Zecca). Sono passati 4 giorni da quando sono in città, non ho visto mai nessuno che si occupi del decoro della stessa. Ho visto solo vigili che appioppano multe in modo inesorabile. (sia chiaro, corretta se la cosa è dovuta) A tal proposito vorrei ricordarle che c’è una sentenza della cassazione in cui obbliga i comuni che, oltre alle strisce blu devono prevedere, nella immediate vicinanze strisce bianche per parcheggio gratuito, anche queste inesistenti. L’anno scorso, in tutti i lidi, sia il comunale che privati, leggevo che era vietata la balneazione, quest’anno, MIRACOLO, sono spariti. Come mai è successo detto miracolo di cui parlo? I tecnici della ASL improvvisamente hanno scoperto la panacea? Gli scorsi anni, davanti all’Hotel E’, il Rio che c’è alle spalle dello stesso scaricava direttamente in mare del liquame che ho sempre visto e mi domandavo come ciò fosse possibile. Una cosa di una gravità allucinante rispetto alla salute dei bagnanti sia reggini che forestieri. Possibile che i suoi concittadini siano così Pazienti a sopportare tale scempio. Invito i reggini a “protestare” civilmente e magari, ricordarsi alle prossime elezioni comunali di eleggere un sindaco che ami la città per cui sarà eletto. Sono convinto che lo troveranno. Lei , non ricorderà, ma dopo la sua elezione le inviai gli auguri di buon lavoro incitandolo a fare tutto il possibile per portare la nostra Reggio dove merita la sua stroria e bellezza. Ricordo una altro Falcomatà il cui lavoro mi rese orgoglioso delle mie origini, oggi – da quanto vedo – ahimé la sua funzione la definisco fallimentare. La saluto Piero Laganà”.

