Reggio Calabria, i cittadini si attrezzano per riparare le voragini mentre il Comune se ne lava le mani [FOTO]

10 Settembre 2019 16:25

Reggio Calabria: riparata parzialmente e provvisoriamente dai cittadini (alla buona) l’enorme voragine di via Vecchio Cimitero

Il comune di Reggio Calabria non interviene da mesi e i cittadini si attrezzano “rischiando” per riparare le pericolosissime voragini che rivestono tutto il manto stradale cittadino da nord a sud. Alcuni residenti, infatti, nei giorni scorsi sono intervenuti e hanno messo “in sicurezza” la strada di via Vecchia Cimitero a Reggio Calabria dove ormai da diversi mesi persiste una voragine con tanto di cascata naturale che sgorga sotto il manto stradale e che ha svuotato l’asfalto piano piano rendendo il passaggio difficoltoso per i residenti del luogo.

Qualche tempo fa il comune invece di intervenire e risolvere il problema in maniera definitiva, ha apposto un cartello di pericolo pochi metri prima della buca come a “lavarsene le mani” in caso di caduta di qualcuno facendo intendere che “io lo segnalo, se poi ci finisci dentro è una tua mancanza“. I cittadini sono intervenuti e con pietre hanno ricoperto la voragine in modo provvisorio perchè la buca per essere sistemata definitivamente, richiederebbe un intervento dalla base.

