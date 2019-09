Reggio Calabria, al Cilea va in scena “Così fan tutte”

21 Settembre 2019 14:46

Al Teatro Cilea di Reggio Calabria lo spettacolo con la direzione musicale di Alessandro Tirotta e la regia di Franco Marzocchi

Sabato 5 ottobre 2019, alle ore 20.30, presso il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, all’interno del programma della stagione 2019-2020 del “Rhegium Opera Musica Festival”, sezione “Alziamo il sipario” promossa dal Comune di Reggio Calabria e sezione Mediterraneo Sacro e Profano – Rapsodie Agresti dell’Associazione Traiectoriae, andrà in scena l’unica recita di “Così fan tutte” ossia la scuola degli amanti di Wolfgang Amadeus Mozart.

Sul podio dell’Orchestra del Teatro Cilea vi sarà M. Alessandro Tirotta che l’estate scorsa si è distinto nella direzione de “L’elisir d’amore” per la regia dello stesso Franco Marzocchi che curerà la messinscena dell’opera mozartiana.

Il cast è formato da Aurora Tirotta (Fiordiligi), Chiara Tirotta (Dorabella), Paolo Ingrasciotta (Guglielmo), Nile Senatore (Ferrando), Paola Leoci (Despina) e Antonio De Gobbi (Don Alfonso).

Sosterrà i solisti il Coro Lirico Cilea istruito dal M. Bruno Tirotta.

Il maestro collaboratore sarà Andrea Calabrese che accompagnerà i recitativi al cembalo mentre il collaboratore alla regia sarà Mila Vanzini.

“Dopo “Don Giovanni” con un cast stellare, abbiamo deciso di ripuntare sul genio austriaco portando in scena un’opera divertente e elegante, anch’essa espressione del grande repertorio operistico: Così fan tutte ossia la scuola degli amanti. Come è evidente, nel cast spiccano i nomi di due sorelle, Aurora e Chiara Tirotta, grandi artiste della nostra terra. Mi sembrava interessante e originale far interpretare loro il ruolo delle due protagoniste femminili, in un gioco stuzzicante che combina arte e realtà. Due sorelle nella vita e due sorelle nella scena, idea che è subito piaciuta al regista Franco Marzocchi che sta lavorando per vivacizzare proprio questo concetto. Saranno affiancate da Paolo Ingrasciotta e Nile Senatore, veterani dei loro ruoli. Completano il cast Paola Leoci e il grande Antonio De Gobbi, basso di grande carriera che ha cantato nei più grandi teatri del mondo affiancando grandissime personalità dell’opera e il cui Dulcamara di quest’estate ancora sta facendo parlare di lui”, afferma Domenico Gatto, direttore artistico del progetto.

I biglietti sono acquistabili alla biglietteria del Teatro Cilea di Reggio Calabria dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.30. Il loro costo oscilla dalle 10 alle 40 euro con una riduzione per gruppi organizzati.

