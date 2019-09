Reggio Calabria: assemblea provinciale di Fratelli d’Italia. Il commissario Cirielli ai microfoni di StrettoWeb: “vogliamo rilanciare il partito in vista delle regionali” [FOTO e VIDEO]

11 Settembre 2019 18:56

Reggio Calabria, presso l’E-Hotel l’assemblea provinciale di Fratelli d’Italia. Il commissario Cirielli ai microfoni di StrettoWeb: “vogliamo rilanciare il partito in vista delle regionali. Oliverio ed il Pd non hanno fatto nulla, la regione è abbandonata”

Si sta svolgendo presso l’E-Hotel l’assemblea provinciale di Fratelli d’Italia. All’evento sono presenti: l’on. Edmondo Cirielli, commissario provinciale di Fratelli d’Italia, il consigliere regionale Giuseppe Neri, il consigliere comunale Massimo Ripepi, il coordinatore regionale, Ernesto Rapani e numerosi simpatizzanti del partito che fa riferimento a Giorgia Meloni. Ai microfoni di StrettoWeb, il commissario Cirielli, il quale ha sostituito Alessandro Nicolò dopo l’inchiesta “Libro Nero” ed il conseguente arresto, ha detto: “vogliamo rilanciare la nostra organizzazione nell’area metropolitana di Reggio Calabria in vista delle elezioni regionali che saranno fondamentali per il destino della Calabria dopo il malgoverno di Oliverio e del Pd, i quali non hanno fatto nulla per risollevare le sorti di una regione in difficoltà ed abbandonata”. “Siamo ottimisti – prosegue- del fatto che un futuro governo di Centro/Destra possa dare risposte concrete ai cittadini calabresi e far uscire la regione dalla situazione di sottosviluppo economico”, conclude.

Valuta questo articolo