Reggio Calabria, altro brutto incidente sul Lungomare: ciclista ferito [FOTO e DETTAGLI]

11 Settembre 2019 19:18

Reggio Calabria, ennesimo incidente sul Lungomare: ha la peggio un ciclista, è ricoverato in Ospedale

Nella giungla automobilistica di Reggio Calabria, stamattina si è verificato un altro grave incidente stradale che ha coinvolto un ciclista sul Lungomare e precisamente all’incrocio tra Via Foti e Corso Vittorio Emanuele (via Marina alta). Il ciclista ha avuto la peggio rimediando ferite ed escoriazioni: trasportato in Ospedale dall’ambulanza, è stato soccorso prontamente e non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che, in base alle testimonianze, stanno tentando di ricostruire la dinamica dell’incidente, al momento ancora non chiara.

Già ieri, in pieno centro, un altro ciclista era stato investito da un’automobile e ha rimediato ferite ancora più gravi, con differenti rotture ossee.

