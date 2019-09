Reggio Calabria, crollato l’Ulivo-simbolo dell’incendio di contrada Morloquio: saltati i cavi dell’Enel, interdetta la strada comunale [FOTO]

26 Settembre 2019 19:36

Reggio Calabria, gli ultimi aggiornamenti da contrada Morloquio dopo l’incendio della scorsa notte: è crollato l’Ulivo-simbolo del rogo, danni alla rete elettrica dell’Enel

E’ crollato l’Ulivo-simbolo dell’incendio di contrada Morloquio, sulle colline di Ravagnese a Reggio Calabria: le fiamme hanno continuato a bruciarne il tronco nel corso della giornata, e l’arbusto carbonizzato è precipitato sulla strada comunale che al momento è interdetta. Adesso si sta consumando anche un palo dell’Enel, mentre i cavi della corrente sono crollati e si trovano pericolanti ad altezza di bambino, con estrema pericolosità. I residenti chiedono interventi urgenti per ripristinare la normalità: siamo proprio all’ingresso della comunità alloggio Villa Sant’Elia, la cui insegna è ridotta così come possiamo vedere nelle immagini a corredo dell’articolo. Tutto il quartiere è ancora circondato dalla cenere, con l’aria irrespirabile per la puzza di bruciato.

