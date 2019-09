22 Settembre 2019 19:23

Reggina vittoriosa nel derby contro la Vibonese, ancora una volta decisiva la coppia Reginaldo-Corazza in attesa dell’innesto del Tanque Denis

Massimo risultato con il minimo sforzo questa sera per la Reggina di Mimmo Toscano: 3 su 3 in casa! La squadra amaranto quest’oggi non ha disputato la sua miglior partita dal punto di vista dello spettacolo, ma è riuscita ugualmente a dominare in lungo ed in largo contro la malcapitata Vibonese. Derby vinto col punteggio di 2-0 con estrema autorità dalla formazione di Toscano che anche oggi ha dovuto fare a meno di German Denis, ma anche in questa occasione ha trovato un grande Corazza nuovamente in rete anche nel ruolo di subentrante dalla panchina. Il Tanque può recuperare con calma dai suoi problemi fisici viste le condizioni del suo presunto sostituto in questo avvio di stagione.

Come detto, Corazza in rete per il 2-0 amaranto, la prima realizzazione è invece scaturita da un corner. Reginaldo ha girato verso la porta della Vibonese con un colpo di tacco d’alta scuola, pallone deviato da un difensore prima di finire in porta. La paternità del gol la diamo comunque al brasiliano, autore anche dell’assist in occasione del raddoppio di Corazza. Insomma, un’altra grande gara di Reginaldo che si sta ergendo a trascinatore della Reggina in questo avvio di stagione ottimo della squadra di Toscano. Gli amaranto dunque sorridono in questa domenica settembrina, non solo per le notizie giunte dal Granillo, ma anche per quanto concerne gli altri risultati del girone C di Serie C. Catania, Bari e Catanzaro hanno infatti perso le rispettive gare, perdendo dunque punti importanti in chiave corsa-promozione. Adesso il forcing prosegue con altre due gare in pochi giorni. Nel turno infrasettimanale la Reggina giocherà a Terni, poi ospiterà il Catania, incontri con squadre di spessore che diranno molto delle ambizioni della truppa di Toscano.

