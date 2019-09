Reggina, la città è di nuovo pazza di te: record di spettatori e abbonati da 10 anni, meglio di così solo in Serie A [FOTO e DATI]

9 Settembre 2019 12:14

Reggina, boom di spettatori al Granillo nonostante i problemi della Tribuna Est: la città di Reggio Calabria è tornata “pazza” della sua squadra

Reggio Calabria è tornata ad essere “pazza” della sua Reggina: i numeri degli spettatori allo stadio Granillo sono impressionanti. Gli abbonati sono 4.400 e la media degli spettatori nelle prime due giornate di campionato è di oltre 8.500. Non c’era così tanto entusiasmo intorno alla Reggina da oltre 10 anni: soltanto in Serie A i numeri degli spettatori erano migliori. E lo spettacolo che la squadra sta fornendo in campo, aiuta a far crescere ulteriormente l’entusiasmo intorno a questo gruppo così ambizioso: il 5-1 rifilato alla Cavese domenica scorsa e il rotondo 3-0 di ieri al Bisceglie hanno finalmente restituito al pubblico reggino una squadra gagliarda, forte, autorevole e ambiziosa come non si vedeva da molti anni. E così contro la Cavese c’erano 8.100 spettatori al Granillo, ieri erano 9.018 e Domenica 22 contro la Vibonese saranno certamente ancora di più. Prima c’è la trasferta di Lunedì 16 a Bari, poi gli altri big match del 25 Settembre sul campo della Ternana e del 29 Settembre al Granillo contro il Catania.

Ecco di seguito tutti i dati con la media degli spettatori della Reggina nelle ultime 24 stagioni:

Serie C 2018/2019 – Media 16 partite: 4.312 spettatori *

– Media 16 partite: * Serie C 2017/2018 – Media 18 partite: 3.236 spettatori

– Media 18 partite: Serie C 2016/2017 – Media 19 partite: 4.053 spettatori

– Media 19 partite: Serie D 2015/2016 – Media 18 partite: 2.609 spettatori

– Media 18 partite: Serie C 2014/2015 – Media 19 partite: 2.861 spettatori **

– Media 19 partite: ** Serie B 2013/2014 – Media 21 partite: 4.324 spettatori

– Media 21 partite: Serie B 2012/2013 – Media 21 partite: 3.359 spettatori ***

– Media 21 partite: *** Serie B 2011/2012 – Media 21 partite: 4.629 spettatori

– Media 21 partite: Serie B 2010/2011 – Media 21 partite: 4.569 spettatori

– Media 21 partite: Serie B 2009/2010 – Media 21 partite: 6.327 spettatori

– Media 21 partite: Serie A 2008/2009 – Media 19 partite: 11.805 spettatori

– Media 19 partite: Serie A 2007/2008 – Media 19 partite: 13.147 spettatori

– Media 19 partite: Serie A 2006/2007 – Media 19 partite: 12.579 spettatori

– Media 19 partite: Serie A 2005/2006 – Media 19 partite: 12.552 spettatori

– Media 19 partite: Serie A 2004/2005 – Media 19 partite: 16.261 spettatori

– Media 19 partite: Serie A 2003/2004 – Media 17 partite: 20.523 spettatori

– Media 17 partite: Serie A 2002/2003 – Media 17 partite: 24.102 spettatori

– Media 17 partite: Serie B 2001/2002 – Media 19 partite: 16.779 spettatori

– Media 19 partite: Serie A 2000/2001 – Media 16 partite: 24.063 spettatori

– Media 16 partite: Serie A 1999/2000 – Media 17 partite: 24.228 spettatori

– Media 17 partite: Serie B 1998/1999 – Media 19 partite: 8.822 spettatori

– Media 19 partite: Serie B 1997/1998 – Media 19 partite: 5.885 spettatori

– Media 19 partite: Serie B 1996/1997 – Media 19 partite: 7.475 spettatori

– Media 19 partite: Serie B 1995/1996 – Media 19 partite: 5.777 spettatori

* Escluso il Playoff Reggina-Monopoli con 13.959 spettatori

** Escluso il Playout Reggina-Messina con 9.168 spettatori

*** Escluso il Playoff Reggina-Novara con 18.387 spettatori

