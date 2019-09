Reggina, è record anche sul campo: 4 vittorie su 4 al Granillo, unica imbattuta dopo 7 partite. Toscano batte il record di Zoratti, le statistiche

29 Settembre 2019 17:28

La Reggina di Mimmo Toscano è l’unica squadra imbattuta del girone C di serie C dopo 7 giornate di campionato: soltanto una volta nella storia amaranto meglio di così, nel 1983 in serie C2 quando la prima sconfitta arrivò alla 14ª giornata

E’ una Reggina da record, non solo per i numeri straordinari dei tifosi sugli spalti ma anche per i risultati della squadra in campo. Quattro vittorie su quattro al Granillo, con 11 gol fatti e uno solo subito. Tre pareggi fuori, tutti 1-1 contro il Francavilla all’esordio e negli scontri diretti con Bari e Ternana. Così la Reggina allenata da Mimmo Toscano è l’unica squadra del girone C di serie C ancora imbattuta dopo 7 partite di campionato: un risultato straordinario per il club amaranto, non abituato a questo tipo di continuità. In tutta la storia ultracentenaria della Reggina soltanto una volta (stagione 1983/1984) la squadra aveva fatto meglio in avvio, rimanendo imbattuta nelle prime 13 giornate (10 vittorie e 3 pareggi) prima di perdere 2-1 sul campo del Licata. Ma era serie C2. Mai, tra serie A, serie B e serie C (o C1) la Reggina ha fatto meglio di quest’anno.

Neanche la grande Reggina di Giuliano Zoratti aveva fatto così bene in avvio: quel gruppo che ha fatto la storia del calcio amaranto con Merlo, Giacchetta, Poli Cevoli e un giovanissimo Cirillo, Vincioni, Torbidoni, Carrara, Mariotto, Pasino, Aglietti e un certo Toscano, nella stagione 1994-1995 ha dominato il girone B di serie C1 conquistando una grande promozione in serie B con 10 punti di vantaggio sull’Avellino ma dopo 6 partite positive in avvio, venne sconfitta per 2-1 sul campo del Casarano proprio alla 7ª giornata.

Adesso in classifica la Reggina è seconda con appena un punto di ritardo dalla Ternana e con due punti di vantaggio sul Catanzaro terzo. Gli amaranto torneranno in campo Domenica 6 Ottobre alle 17:30 sul campo della Paganese per l’8ª giornata che vede in programma anche il big match Ternana-Catania.

I tifosi, intanto, iniziano a preparare un nuovo record di pubblico ed entusiasmo al Granillo per la gara successiva: Sabato 12 Ottobre alle 20:45 l’anticipo notturno della 9ª giornata, infatti, prevede un Reggina-Catanzaro da brividi. Il giorno dopo si giocherà Bari-Ternana. E gli amaranto, adesso, possono sognare di conquistare la vetta con l’obiettivo di non mollarla mai più fino a fine stagione.

