Reggina-Catania, record di spettatori al Granillo: mai così tanti in campionato da 6 anni! Incasso super [DATI, FOTO, VIDEO]

29 Settembre 2019 16:45

Reggina-Catania, al Granillo oltre 12.000 spettatori: colpo d’occhio da serie A sugli spalti dello stadio amaranto

Colpo d’occhio eccezionale al Granillo oggi pomeriggio per il big match del girone C di serie C tra Reggina e Catania: sugli spalti ci sono 12.147 tifosi, tutti amaranto perchè la trasferta è stata vietata ai supporters etnei. Soltanto nella partita dei playoff dello scorso anno contro il Monopoli al Granillo si era registrato un numero di spettatori più elevato: 13.959. Ma in campionato era da sei anni che al Granillo non si vedeva così tanta gente: l’ultima volta era stato il 23 Agosto 2013 nella partita inaugurale della serie B 2013/2014, Reggina-Bari, con tanto di festa per il Centenario del club amaranto (14.713 spettatori). E, scorrendo ulteriormente indietro lo storico delle statistiche degli spettatori casalinghi nelle partite della Reggina, bisogna tornare alla semifinale playoff di serie B Reggina-Novara del 2 giugno 2011 (18.387). Insomma, nelle ultime 9 stagioni tra serie B, serie C e serie D soltanto 3 volte al Granillo ci sono stati più spettatori di oggi, ma in due casi erano playoff e l’unico precedente migliore di oggi in campionato risale a un particolare esordio con festa, musica, concerti e celebrazioni pre e post match (è stata la serata delle celebrazioni per il centenario con Poli, Perrotta Cozza e Balardi, e delle esibizioni di Francesco Facchinetti e Chiara Galiazzo).

Oggi pomeriggio, invece, è soltanto calcio. Calcio vero. Calcio puro. Senza tifosi ospiti. Il colpo d’occhio è di straordinario entusiasmo. I dati forniti dal club sono straordinari: 7.146 biglietti venduti per la partita, ben 5.001 abbonati. C’era tempo fino ad oggi per abbonarsi: il dato degli abbonati stagionali è quindi definitivo. L’incasso complessivo della partita odierna è di ben 130 mila e 740 euro.

E questi sono i numeri delle partite fin qui disputate al Granillo in questa stagione: dati degni della serie A!

Reggina-Cavese 8.100

Reggina-Bisceglie 9.018

Reggina-Vibonese 8.869

Reggina-Catania 12.147

Il pubblico amaranto sta rispondendo alla grande a una squadra travolgente in campo, costruita da una società forte e ambiziosa.

