Reggina-Catania 1-0, gli amaranto volano nella bolgia del Granillo: Corazza ancora in gol, pubblico in delirio [FOTO e VIDEO]

29 Settembre 2019 16:56

Reggina-Catania 1-0, gli amaranto volano nella bolgia del Granillo: Corazza decisivo e squadra fantastica

Grande festa per i 12.000 tifosi della Reggina al Granillo. Successo fondamentale per gli amaranto che balzano meritatamente al secondo posto in classifica: la squadra di Toscano è imbattuta in campionato ed ha affrontato in poche giornate varie dirette concorrenti per la promozione (Bari, Ternana ed oggi Catania). La società di Gallo ha evidentemente azzeccato gli acquisti ed ha trovato un bomber di razza come Corazza che, con i suoi 5 gol è, al momento, tra i migliori attaccanti dei tre gironi.

Nel primo tempo la Reggina parte subito forte e praticamente all’inizio firma il vantaggio con bomber Corazza su un gran cross di Garufo. Amaranto sfortunati e già dopo 5 minuti di gioco è costretta alla prima sostituzione: fuori Garufo, problema muscolare per lui, in campo Rolando. Al 29′ l’arbitro annulla il raddoppio degli amaranto per un presunto fuorigioco. La Reggina c’è e spinge con forza. Unica occasione della prima frazione per il Catania è un gran tipo di Mazzarani al 36′ con Guarna che para senza problemi.

Nel secondo tempo il Catania parte forte per tentare di arrivare al pari: i siciliani creano due occasioni con Curiale e Mazzarani. Al 54′ occasione per la Reggina: tiro di destro di Bellomo su traversone dalla destra di Rivas, il portiere ospite respinge con i piedi. Rivas grande protagonista: da due passi si fa murare da Furlan in occasione di un calcio d’angolo. Al 63′ la Reggina sfiora il raddoppio: Corazza ruba il tempo ad Esposito ma si fa murare dal portiere siciliano. Al 76′ fa l’esordio con la maglia amaranto Denis German al posto di Bellomo. La Reggina controlla la partita sino al triplice fischio dell’arbitro.

CLASSIFICA:

Ternana 16

Reggina 15

Catanzaro 13

Catania 12

Casertana 12

Potenza 11

Bari 11

Viterbese 10

Monopoli 10

Avellino 9

Virtus Francavilla 9

Cavese 8

Picerno 8

Bisceglie 8

Paganese 8

Vibonese 7

Teramo 5

Sicula Leonzio 5

Rende 1

Rieti 1

