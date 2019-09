Governo: oggi è il giorno della fiducia al Conte Bis. Manifestazione di protesta a Montecitorio: “elezioni subito” [FOTO]

9 Settembre 2019 11:35

Governo: oggi è il giorno della fiducia al Conte bis. Il presidio di protesta, organizzato da Fratelli d’Italia, vedrà la partecipazione della Lega e del movimento di Giovanni Toti

In piazza Montecitorio si sta radunando la folla per la manifestazione indetta da Giorgia Meloni nel giorno della fiducia che la Camera voterà al governo Conte bis. Molti i cori da parte dei manifestanti: “elezioni subito”.

Governo, Meloni: “Montecitorio è piena di manifestanti, subito al voto”

“Piazza Montecitorio è già piena! Migliaia di italiani liberi in piazza per dire NO al patto della poltrona #VogliamoVotare”. E’ quanto scrive su su Facebook la leader di Fdi, Giorgia Meloni.

Governo, Toti protesta a Montecitorio: “di queste piazze ce ne devono essere tantissime”

“Di queste piazze ce ne devono essere tantissime, perchè tantissimi sono i guai che farà questo governo”. Queste le parole di Giovanni Toti in piazza da Montecitorio.

Governo, manifestazione a Montecitorio: “Renzi, Di Maio, fuori dai coglioni”

“Renzi, Di Maio, fuori dai coglioni, il popolo vuole libere elezioni”. Dal presidio di Fratelli d’Italia, in piazza Montecitorio è questo lo slogan che si alza.

Governo: alla manifestazione di protesta parteciperanno la Lega ed il movimento di Toti

Il presidio, organizzato da Fratelli d’Italia, vedrà la partecipazione della Lega e del movimento di Giovanni Toti. Come previsto nessuna bandiera di partito: sul palco lo slogan è “in nome del popolo sovrano no al patto della poltrona”.

Valuta questo articolo