Papa Francesco arrivato in Mozambico, è la prima tappa del viaggio apostolico in Africa [FOTO]

4 Settembre 2019 21:34

Papa Francesco è atterrato nell’aeroporto di Maputo, capitale del Mozambico, prima tappa del suo viaggio apostolico in Africa

E’ atterrato in Monzambico, all’aeroporto di Maputo, Papa Francesco. Per il Pontefice è la prima tappa del suo viaggio apostolico in Africa: le prossime destinazioni saranno Madagascar e Isole Mauritius.

Valuta questo articolo