Notte di controlli delle Municipale a Messina, multe a raffica e sequestri

14 Settembre 2019 16:19

Gli agenti della Municipale di Messina, insieme all’Ass. Dafne Musolino passano al setaccio la città: ecco il bilancio della notte di controlli

Notte di controlli a Messina. La Municipale, insieme all’Ass. Dafne Musolino, hanno passato al setaccio la città. A Piazza Duomo gli agenti hanno allontanato gli ambulanti abusivi e hanno beccato un motociclo che si aggirava in zona a luci spente, il mezzo era privo di assicurazione e di revisione. Gli agenti hanno proceduto al sequestro del mezzo e il conducente dovrà pagare una multa di 4.405,00 euro.

Sul fronte della movida, per violazione della Ordinanza Sindacale, gli agenti hanno multato il titolare di un locale della Galleria Vittorio Emanuele. All’incrocio tra via Garibaldi e la via Cesare Battisti multe a raffica per le vetture in doppia fila.

Nell’area di Maregrosso invece sono stati trova nuovi cumuli di rifiuti, ma non si è riusciti a risalire all’indentità del responsabile.

In via XXIV Maggio è stata fermata una moto ape che trasportava rifiuti senza avere l’autorizzazione. In via Garibaldi è stata sanzionata una ditta che aveva occupato la strada con un cassone carico di rifiuti derivanti dai lavori di ristrutturazione di un noto negozio di abbigliamento. Nella notte è stata sequestrata una casa a luci rosse in via Catania.

