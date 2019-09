25 Settembre 2019 19:56

Messina, scooter in fiamme in via Della Zecca: rogo domato dai Vigili del Fuoco

Paura questo pomeriggio in pieno centro a Messina. Intorno alle 17: 40 un Suzuki Burgman 400, ha preso fuoco in Via della Zecca-Via Malvagna. Le fiamme hanno avvolto tutta la parte anteriore dello scooter, sotto gli occhi attoniti del proprietario. Sul posto tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno rapidamente circoscritto e domato le fiamme. Non si registrano danni ad altri veicoli e le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento.

