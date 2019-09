Messina, pauroso scontro auto-moto: centauro in gravissime condizioni [FOTO e DETTAGLI]

17 Settembre 2019 16:26

Messina, violento impatto auto-moto sul viale Regina Margherita: centauro ricoverato in prognosi riservata al Piemonte

Violento scontro auto-moto questo pomeriggio a Messina. L’impatto è avvenuto sul viale Regina Margherita, di fronte alla Chiesa di Pompei, tra una Renault Laguna sw e un Honda Hornet. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia Municipale, intervenuta sul posto insieme al personale sanitario del 118. Ad avere la peggio il centauro, che avrebbe riportato diversi traumi agli arti superiori e inferiori. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Piemonte. Secondo quanto si apprende è ricoverato in prognosi riservata, in condizioni molto gravi. Nella gallery le immagini scattate sul posto.

