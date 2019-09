Messina: degrado e rifiuti in via Palermo, ratti tra la spazzatura [VIDEO]

6 Settembre 2019 09:45

Problemi igienico sanitari in Via Palermo: il consigliere Laimo sollecita il Dipartimento Sanità e chiede l’interventi tempestivo di Messina Servizi

Da tempo a causa dell’inciviltà di alcuni cittadini si è creata una discarica all’aperto in Via Palermo, all’altezza del civico 372, che ha favorito il proliferare di colonie di grossi ratti.

Ad evidenziarne il problema è il Consigliere della V Circoscrizione Franco Laimo, che già ieri mattina ha immediatamente scritto una nota al Dipartimento Sanità del Comune di Messina per un urgente intervento di derattizzazione e MessinaServizi, al fine di rimuovere gli ingombranti e tutto ciò che risiede sul marciapiedi.

“Purtroppo l’inciviltà regna sovrana in tutta la città, commenta Laimo, e per colpa di pochi ne pagano le conseguenze tutti!

In questi mesi, grazie alla collaborazione fra istituzioni e cittadini, sono stati scovati in flagrante tanti incivili, poi sanzionati, ma purtroppo non è ancora sufficiente per disincentivare tali azioni indecorose.

Laimo propone maggiori controlli sul territorio grazie alla collaborazione con le forze dell’ordine, soprattutto in quelle zone meno frequentata nelle ore notturne.

Valuta questo articolo