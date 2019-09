12 Settembre 2019 19:29

Messina, incidente in tangenziale: traffico in tilt, vigili del fuoco e ambulanza sul posto

Ancora un altro incidente in tangenziale a Messina. Una Renault Twingo, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata in galleria, nel tratto tra Messina-Boccetta e Messina-Centro. L’ incidente sembrerebbe autonomo e la conducente dell’auto avrebbe riportato solo ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco e il personale medico del 118. Al momento non si registrano altre persone e veicoli coinvolti nel sinistro. Seguiranno aggiornamenti.

