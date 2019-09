Messina, paura sulla ss 114: auto si ribalta e finisce fuori strada. Un ferito, Vigili del Fuoco sul posto [FOTO]

7 Settembre 2019 00:03

Pauroso incidente sulla ss 114: 45enne trasportata al Policlinico di Messina, non è in pericolo di vita

Attimi di paura questa sera per una 45enne di Santa Teresa Risa che si trovava alla guida di una Citroen C3 Picasso. Per motivi ancora in corso di accertamento la vettura, che viaggiava sulla ss 114 a Capo Scaletta, si è schiantata oltre il muro di cinta che delimita la carreggiata e ha finito la sua corsa in una scarpata, a pochi metri di distanza dalla linea ferrata Catania-Messina. La donna è stata estratta dall’auto, soccorsa dal personale medico del 118 e trasportata al Policlinico di Messina. È vigile, ha riportato qualche trauma, ma non sembrerebbe in pericolo di vita. Per recuperare il mezzo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Messina, che hanno recuperato l’auto con l’ausilio di un’autogru. Al vaglio dei Carabinieri di Scaletta Zanclea l’esatta dinamica del sinistro. Nella gallery a corredo dell’articolo tutte le immagini scattate sul posto.

Valuta questo articolo