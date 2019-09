Messina, incidente sulla Panoramica: auto distrutta, a bordo 4 ragazzi [FOTO]

21 Settembre 2019 00:11

Incidente a Messina, miracolosamente salve tutte le persone a bordo: sono state trasportate al Papardo e non sono in pericolo di vita

Incidente autonomo stasera sulla Panoramica a Messina. Il conducente di un’auto, un ragazzo di 19 anni, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo. L’auto, una Nissan Note con a bordo anche tre ragazze, è andata distrutta. L’incidente è avvenuto al km 8.900 e il mezzo viaggiava in direzione Faro. Miracolosamente salve tutte le persone a bordo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e la Municipale. I ragazzi sono stati trasportati al Papardo e non sono in pericolo di vita.

