Messina, fiamme alla Real Cittadella: cumuli di rifiuti a fuoco [FOTO]

28 Settembre 2019 00:23

Incendio nella Zona Falcata di Messina: sul posto anche i Carabinieri

I Vigili del Fuoco stasera sono intervenuti alla Real Cittadella per domare un incendio divampato all’interno di una galleria. L’origine del rogo è ancora ignota, ma la matrice dolosa sembra quella più probabile. L’area in cui è scoppiato l’incendio era stracolma di rifiuti ed è stato necessario ricorrere a due autobotti per domare le fiamme. Spento l’incendio i pompieri hanno effettuato anche un ulteriore sopralluogo per escludere la presenza di persone e fortunatamente non è stato trovato nessuno e non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile per i rilievi del caso, utili a risalire agli eventuali autori del rogo.

