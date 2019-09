Messina, incendio nella notte in via Catania: in fiamme un’auto e uno scooter

Incendio stanotte a Messina. Ignoti hanno cosparso di benzina uno o due mezzi in sosta in via Catania e poi hanno appiccato il fuoco. Nel rogo è andata completamente distrutta una Peugeot 1007 e le fiamme hanno danneggiato anche uno scooter. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri del nucleo radiomobile per le indagini di rito.