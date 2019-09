Carnevale in anticipo per il sindaco di Messina: De Luca show a Villa Quasimodo

23 Settembre 2019 11:49

Blitz del sindaco di Messina a villa Quasimodo: De Luca incontra i ragazzi dei Cantieri di Servizio e anticipa il Carnevale

Carnevale in anticipo per il sindaco di Messina. L’istrionico De Luca continua a stupire con esilaranti post su fb. Stavolta il sindaco si è travestito da personaggio della serie “La casa di carta”, la celebre serie tv spagnola. Lo ha fatto durante il suo blitz mattutino a Villa Quasimodo, dove “di ritorno dal fisioterapista”, ha incontrato i ragazzi dei Cantieri di Servizio, per controllare di persona come procedono le attività dei lavoratori. Qualche ragazzo non avrebbe gli attrezzi necessari per poter svolgere le mansioni assegnate: “Invito/diffido chi di competenza a dotare tutti i cantieri del materiale necessario per il regolare svolgimento delle attività. ( in verità sono pochi quelli ancora sprovvisti)“- precisa De Luca. Il sindaco di Messina sembra in gran forma, come dimostrano le foto apparse stamattina sulla sua pagina fb e si prepara ad un altro importante appuntamento con la città, che si terrà domenica prossima a Piazza Unione Europea: De Luca presenterà la relazione sul primo anno da sindaco della città dello Stretto.

