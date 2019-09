Messina: cinque cuccioli abbandonati cercano casa [FOTO e INFO UTILI]

2 Settembre 2019 14:31

Messina, cinque cuccioli cercano casa: sono stati abbandonati sul viale Boccetta

Cinque dolcissimi cagnolini cercano casa. Si chiamano Pina, Grazia, Biagio, Nino e Matteo e sono stati trovati in una calda notte di luglio sul viale Boccetta. I volontari li hanno salvati da una morte certa: i cuccioli vagavano in strada, in mezzo alle auto, spaventati e visibilmente denutriti. I loro nomi sono stati scelti delle volontarie della Cuccioli Rescue di Messina, che dalla notte del ritrovamento si prendono cura della cucciolata, assicurando acqua, cibo e coccole. I cagnolini al momento sono in affido al Comune di Messina e sui social è già partita la gara di solidarietà per aiutarli a trovare una casa. Pina e Grazia saranno due taglie medio contenute (peseranno intorno ai 15 kg da adulte), mentre gli altri tre cuccioli raggiungeranno massimo i 20 kg. I cuccioli hanno tre mesi e sono già stati sverminati e microchippati. Chiunque fosse interessato può contattare i numeri: 391-3150968 e 333-9812070.

