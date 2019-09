Messina, bimba azzannata da un cane. Esplode il caos al Duomo, Polizia sul posto [FOTO LIVE]

14 Settembre 2019 23:52

Messina, bimba azzannata da un cane al Duomo: sul posto Polizia, Vigili Urbani e 118

Caos questa sera in via I Settembre a Messina. Una bimba che passeggiava sul marciapiede insieme ai genitori è stata aggredita da un cane e sembrerebbe che il padre della piccola si sia scagliato contro il proprietario dell’animale. Il cane, un pastore tedesco, apparterebbe a un senzatetto. Oltre ai medici del 118, si è reso necessario l’intervento dei Vigili Urbani e della Polizia, giunta sul posto con tre pattuglie. La bimba è stata medicata dal personale sanitario e non è in pericolo di vita. I vigili urbani si stanno occupando del cane, per appurare se abbia o meno tutti i vaccini necessari.

