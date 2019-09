Messina, alberi a rischio crollo sulla ss 113: nessuno interviene [FOTO]

6 Settembre 2019 10:42

Messina: due grossi arbusti a rischio crollo sulla ss 113 a Spartà, il consigliere Biancuzzo reitera la richiesta di abbattimento

Due grossi alberi sulla ss 113 dir, al km 21,800 a Spartà, sono a rischio crollo. A segnalare il pericolo è il consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo, che scrive ad Anas, al sindaco e al vicesindaco di Messina. Biancuzzo aveva già richiesto un intervento lo scorso 3 luglio, purtroppo senza successo. “Non sono un tecnico, ma i due grossi alberi completamenti secchi, bruciati dal pauroso incendio propagatosi due anni fa, potrebbero cadere sulla strada statale ad alta densità di traffico. I due grossi pini potrebbero abbattersi non solo per il peso ma in previsione anche di eventi meteorologici intensi. Premesso ciò chiedo l’abbattimento dei grossi alberi in modo da evitare pericoli per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni ed a scanso di eventuali responsabilità civili e penali che si potrebbero determinare causa mancati interventi”- dichiara oggi il consigliere.

Valuta questo articolo