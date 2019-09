Reggio Calabria in festa per la Madonna della Consolazione, Falcomatà: “Splendida giornata di preghiera e condivisione” [FOTO]

14 Settembre 2019 18:15

Il sindaco di Reggio Calabria: “Macchina organizzativa imponente che ha funzionato alla perfezione”

“Una splendida giornata di festa, di preghiera, di condivisione. La nostra Città oggi celebra uno dei suoi momenti più significativi: l’apertura della festa della nostra Santa Patrona, la Madonna della Consolazione, accolta questa mattina dall’abbraccio della sua gente, migliaia di reggini e visitatori che durante la processione hanno affollato le vie cittadine seguendo la sacra Effige verso il Duomo”.

Si esprime cosi il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando le odierne celebrazioni in onore della Madonna della Consolazione, in corso di svolgimento nella Città dello Stretto.

“La processione di questa mattina è stata un banco di prova importante anche per le istituzioni territoriali – ha aggiunto il primo Cittadino – mi sento di ringraziare tutti coloro che nelle ultime settimane hanno collaborato per un proficuo svolgimento di questo straordinario evento. Mi riferisco alla Curia reggina, ai portatori, a tutte le componenti del Comitato feste, alla Prefettura, alle Forze dell’Ordine, alla nostra Polizia Municipale, ai volontari di Protezione Civile, alla Croce Rossa, alle decine di associazioni impegnate quest’oggi al servizio della comunità reggina e a tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione di questo straordinario evento. Una sinergia istituzionale che ha consentito alla processione di svolgersi in sicurezza e serenità, grazie ad una macchina organizzativa imponente che ha funzionato alla perfezione. Credo sia importante sottolinearlo per dare il giusto merito a chi, non solo oggi, ma quotidianamente, lavora dietro le quinte con passione e professionalità per la sicurezza di tutti noi”.

