Dalla Lituania alla Calabria per gustare il gelato di Cesare all’Annona di Reggio [FOTO]

24 Settembre 2019 16:23

Un gruppo di turisti lituani questa mattina si è recato al chioschetto di Cesare per gustare il gelato all’Annona

L’Annona di Reggio Calabria sbarca in Lituania. Questa mattina un gruppo di turisti lituani, dopo aver visitato il Museo e visto i Bronzi di Riace si é precipitato al celeberrimo chioschetto di Cesare alla ricerca del sorbetto di Annona ormai diventato un must dei prodotti del territorio. Solo da qualche giorno é iniziata la raccolta di questo delizioso frutto tipico reggino proposto appena un anno fa alla Mostra internazionale del gelato di Longarone da Team Italico (Davide Destefano Gelateria Cesare e Gaetano Vincenzi Gelateria Barbarossa). Ancora una volta quindi premiata la lungimiranza degli artigiani calabresi che utilizzando il gelato come strumento riescono a valorizzare i prodotti del territorio con una vera e propria azione di marketing territoriale che ormai con l’avvento dei social media riesce a raggiungere un palcoscenico mondiale ed effetti tangibili.

