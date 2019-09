Fiume di gente al concerto di Mahmood a Cosenza [FOTO]

29 Settembre 2019 18:35

“Cosenza un’eccellenza per i grandi eventi”. Il Festival delle Invasioni si chiude con il fiume di gente al concerto di Mahmood

“Fra le tante buone cose che quest’amministrazione comunale è riuscita a realizzare, compare certamente la complessa attività organizzativa dei grandi eventi, nella quale, specie in presenza delle nuove normative, il successo della scelta artistica deve andare di pari passo con una scrupolosa attenzione alla sicurezza dei cittadini. Cosenza, in questo, può dirsi un’eccellenza”. È quanto afferma il sindaco Mario Occhiuto in merito alla serata di chiusura in piazza Bilotti della sezione ‘Beni suonati’ del ‘Festival delle Invasioni 2019”, manifestazione cofinanziata dalla Regione Calabria tra gli eventi storicizzati nell’ambito dei Fondi PAC annualità 2019. Occhiuto, con evidente soddisfazione, tiene ad aggiungere: “Per tale motivo mi sento ancora più orgoglioso dell’energia contagiosa che abbiamo respirato per tutta la città in occasione del concerto di Mahmood, ultimo di una serie di appuntamenti musicali apprezzatissimi. Ringrazio in particolar modo l’artista italo-egiziano – sottolinea il sindaco – così come pure il nostro giovane talento calabrese Giovanni Segreti Bruno che per primo, sabato, è salito sul palco. E ancora le maestranze, gli stewart che hanno presidiato i varchi e le vie di fuga, i volontari Ensi Calabria con Sante Blasi e tutte le associazioni che ci hanno supportato nella macchina organizzativa.

Un grazie speciale lo rivolgo al mio vice e assessore alla Cultura, Jole Santelli, insieme ai nostri validissimi staff, a Eva Catizone, ai dirigenti Giampaolo Calabrese e Francesco Converso, al Comandante della Polizia municipale Giuseppe Bruno chiamato al suo primissimo impegno di responsabilità, all’ispettore Giacomo Fuoco ed a tutti gli agenti locali, che mai si risparmiano in tali circostanze. Come sempre, poi, un ringraziamento lo indirizzo all’assessore Carmine Vizza per il tempestivo servizio di pulizia che è stato esaltato anche stamattina da più parti, data la presenza in città di migliaia di alpini. Nelle concomitanti manifestazioni di questo week end, accomunate dalla partecipazione di una moltitudine di persone che hanno invaso le nostre strade, tutto è andato per il verso giusto anche grazie all’opera di collaborazione con il prefetto Paola Galeone, con il questore Giovanna Petrocca, con la dirigente del servizio sicurezza della Polizia di Stato Teresa Bonfiglio, con il comandante provinciale dei Carabinieri Piero Sutera, con i Vigili del fuoco, con la Commissione provinciale di vigilanza, il Corpo forestale dello Stato, la Guardia di Finanza e gli operatori del 118. Da sindaco – conclude Occhiuto – sono felice di archiviare nel migliore dei modi una straordinaria edizione del Festival delle Invasioni, che ricorderemo a lungo attraverso le emozionanti immagini di una festa collettiva che ha diffuso nell’intera città, nelle vie e nei locali, una gioia dilagante nel segno dei mix musicali e delle contaminazioni contemporanee. Grazie, davvero, ai nostri fantastici giovani che di tutto ciò si sono confermati motore principale”.

