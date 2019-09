16 Settembre 2019 19:02

Reggio Calabria: viaggio nel cuore di Festa di Madonna, ecco le interviste ai reggini ed ai venditori

Come ogni anno la festa mariana più sentita di Reggio Calabria si sta svolgendo tra cerimonie religiose ed eventi ludici. Le bancarelle, allestite nei giorni scorsi, saranno presenti in città fino a domenica 22. Tra immagini sacre e profumo di panino con la salsiccia, abbiamo chiesto ai reggini e ai venditori come vivono la festa e le celebrazioni per le vie della città.

