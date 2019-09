Differenziata al via a Messina: da stasera inizia il porta a porta nella zona sud [INFO UTILI]

15 Settembre 2019 12:56

Da stasera alle 21 inizia il porta a porta nella zona 1 Area Sud di Messina. Si inizia dell’umido

Differenziata al via a Messina. Da stasera alle 21 inizia il porta a porta nella zona 1 Area Sud di Messina. Si inizia dell’umido. I villaggi in cui prenderà il via la differenziata sono: Giampilieri, Molino, Altolia, Giampilieri Marina, Pezzolo, Briga Marina, Santo Stefano Briga, Briga Marina, Santa Margherita, Galati Marina, Mili Marina, Mili San Pietro, Tipoldo, Larderia, Tremestieri fino allo svincolo. Chi non ha ricevuto il Kit, può recarsi da Inpost Contrada Pozzi, palazzina S. Giacomo 98151 Camaro Superiore (a 300 metri dallo svincolo di Messina Centro) tel 090623466 – 0902923130.

Ecco alcune info utili per il corretto conferimento dei rifiuti:

