“Corsi d’oro” a Messina: Francantonio Genovese condannato a 6 anni 8 mesi [DETTAGLI]

20 Settembre 2019 21:04

La Corte di Appello di Messina condanna l’ex sindaco Francantonio Genovese a 6 anni e 8 mesi. 3 anni e 2 mesi per il cognato Franco Rinaldi

6 anni e 8 mesi. È questa la condanna decisa stasera dalla Corte di Appello di Messina per l’ex sindaco della città dello Stretto Francantonio Genovese nel processo “Corsi d’oro 2”, sullo scandalo sulla formazione professionale. L’ex deputato PD e di FI in primo grado era stato condannato a 11 anni.

Condanna più lieve per il cognato Franco Rinaldi, ex deputato regionale del Pd e poi di Fi: 3 anni e 2 mesi (2 anni e mezzo in primo grado). Alla sbarra 21 persone, tra cui anche le mogli dei due condannati, e sette società. I reati contestati sono truffa, riciclaggio, falso in bilancio e altro.

La moglie di Genovese, Chiara Schirò, è stata condannata 2 anni e sei mesi, (in primo grado 3 anni e sei mesi), Elena Schiro’, moglie di Rinaldi, a 3 anni e 9 mesi (in primo grado 6 anni e 6 mesi), Graziella Feliciotto a 2 anni (4 anni e sei mesi primo grado) pena sospesa, Elio Sauta 2 anni e sei mesi, (primo grado sei anni e sei mesi) e Roberto Giunta a 3 anni e 4 mesi (in primo grado 5 anni e sei mesi). Assolta Giovanna Schirò.

Valuta questo articolo