Tragedia sfiorata a Messina: cavo dell’alta tensione si rompe e cade in strada

23 Settembre 2019 22:14

Messina, cavo dell’alta tensione cade in via Trento

Tragedia sfiorata stasera a Messina. In via Trento, angolo via Natoli, un cavo della 400v dell’Enel è caduto in strada. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto l’intervento della Municipale. La zona è transennata in attesa dell’intervento dei tecnici Enel.

