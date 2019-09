Capo d’Orlando celebra il 94° anniversario dell’autonomia [FOTO]

27 Settembre 2019 17:57

La cerimonia per il 94° anniversario dell’autonomia a Capo d’Orlando: deposte le corone d’alloro ai monumenti di Ernesto Mancari, Cono Micale Alberti e Francesco Paolo Merendino

In occasione della cerimonia per ricordare il 94° anniversario dell’autonomia amministrativa, il Sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì ha deposto le corone d’alloro ai monumenti di Ernesto Mancari, Cono Micale Alberti e Francesco Paolo Merendino e ha quindi incontrato le autorità civili e militari oltre ad una rappresentanza delle scuole.

“Capo d’Orlando ha radici forti, temprate dal sudore dei nostri avi e di quanti hanno lavorato per consegnarci un paese che oggi è riferimento di un intero comprensorio, additato ad esempio da molti – ha detto il Sindaco Ingrillì – ma questo è un giorno che deve essere dedicato non solo ai padri dell’autonomia come Ernesto Mancari e Cono Micale Alberti, ma a tutti coloro che, come lo stesso Francesco Paolo Merendino, pur non essendo stati artefici degli avvenimenti che portarono all’autonomia del 1925, contribuirono comunque a far diventare grande questa nostra città. Dal loro esempio bisogna trarre linfa per infondere alle giovani generazioni l’orgoglio e lo spirito di appartenenza che sono le basi su cui fondare una comunità sana e costruire un futuro di prosperità”.

Il Sindaco ha quindi ringraziato per la presenza e la partecipazione i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, il corpo bandistico “Città di Capo d’Orlando”, i rappresentanti forze dell’ordine e della Sezione di Capo d’Orlando dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Alla cerimonia, inoltre, hanno preso parte gli alunni della classe V del plesso di Vina dell’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II che hanno recitato una poesia dedicata a Capo d’Orlando: “Il domani vi appartiene – ha detto il Sindaco – impegnatevi per una Capo d’Orlando sempre più bella”.

