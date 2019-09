Messina, un boato e il terrore a San Filippo Superiore: incendio un’officina piena di bombole del gas [FOTO]

23 Settembre 2019 20:23

Messina, pomeriggio di paura a San Filippo Superiore: tragedia sfiorata

Violenta esplosione questo pomeriggio a San Filippo Superiore (Messina). Nei locali di un’officina dismessa, in contrada Fornace, per cause ancora in corso di accertamento, è divampato un incendio. Come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo, nei locali c’erano diverse bombole del gas e liquidi infiammabili. Tempestivo e provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco. L’esplosione, ci riferiscono, è stata tremenda e avvertita in tutto il paese. Per fortuna si è trattato di una tragedia sfiorata. Da poco i vigili del fuoco sono riusciti a domare la fiamme. Non si registrano feriti.

