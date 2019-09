Beccato mentre annaffiava la piantagione di droga: 25enne di Reggio Calabria arrestato [NOME e DETTAGLI]

19 Settembre 2019 19:20

I militari dell’Arma hanno sorpreso il 25enne di Reggio Calabria mentre annaffiava una piantagione di canapa indiana composta da oltre 50 piante di altezza, ben superiore ai 3 metri

Ieri pomeriggio, i carabinieri della stazione di Calanna, supportati dai colleghi “Cacciatori” di Vibo Valentia, durante un controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno arrestato Carmine Versaci, 25enne reggino, incensurato, con l’accusa di produzione di sostanza stupefacente.

In particolare, i militari dell’Arma hanno sorpreso l’uomo in contrada Rosaniti del comune di Calanna, mentre annaffiava in un’area demaniale, una piantagione di canapa indiana composta da oltre 50 piante di altezza ben superiore ai 3 metri, le quali, a seguito di campionatura per successivi esami di laboratorio, sono state distrutte sul posto.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria “Arghillà”, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida, così come disposto dalla competente autorità giudiziaria.

