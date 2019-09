Serie C, Bari-Reggina 1-1: amaranto vivi ma puniti da Sabbione, Corazza e soci avrebbero meritato i tre punti

16 Settembre 2019 22:38

Bari e Reggina hanno pareggiato al San Nicola, una bella gara terminata in modo molto teso nonostante lo splendido gemellaggio sugli spalti tra le due tifoserie

Bari e Reggina hanno dato vita questa sera ad una gara d’alto livello, un incontro “virtualmente” di Serie B data la qualità e sopratutto l’alto ritmo visto in campo quest’oggi. D’altra categoria anche lo spettacolo visto sugli spalti, con le due tifoserie gemellate che si sono fuse in cori ed applausi scroscianti per ore ed ore, un gemellaggio che dura da oltre trent’anni e che anche oggi è stato coltivato a dovere dalle due fazioni. Tornando al calcio giocato, l’incontro è terminato con un pareggio per 1-1 che probabilmente scontenta la formazione ospite che di certo ha creato di più rispetto ad un Bari parso qualitativamente inferiore rispetto agli amaranto, capace di reagire di pancia nella ripresa.

Reggina dominante sopratutto nel primo tempo, durante il quale la formazione di mister Toscano si è portata avanti con una rete del solito Corazza. Il centravanti è stato anche oggi l’uomo ovunque degli amaranto, tra i migliori in campo anche a Bari, per Denis non sarà certo facile scalzarlo dal ruolo di titolare: gol e tanto lavoro sporco per l’ex Piacenza. Alla rete amaranto sono seguite altre occasioni importanti dalle parti di Frattali, ma ad inizio secondo tempo la gara è nuovamente cambiata, ancora una volta grazie ad un corner sul quale Sabbione ha messo a segno la rete del pari. Nell’occasione una carica ai danni di Guarna è parsa netta, ma il fischio del direttore di gara non è arrivato. La Reggina non ha subito il contraccolpo del pari, tornando ad attaccare con continuità, facendosi viva dalle parti di Frattali senza molta fortuna. La gara nel finale si è inoltre incattivita parecchio, con diversi scontri duri in mezzo al campo a fare da contraltare allo splendido spettacolo mostrato dalle tifoserie gemellate sugli spalti. Pari dunque al San Nicola, con Reggina e Bari che rosicchiano un punto alla Ternana ma perdono terreno rispetto ad altre temibili concorrenti per la promozione in Serie B. Un punto che comunque può essere ben accetto in casa amaranto, trattandosi di una delle trasferte più delicate dell’intera stagione, sfuma per il momento l’assalto alla vetta della truppa di Toscano.

