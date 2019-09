Oggi è San Maurizio, patrono degli alpini: ecco FRASI, IMMAGINI, VIDEO per gli auguri di buon onomastico su Facebook e WhatsApp [GALLERY]

22 Settembre 2019 00:00

Dal primo giorno che ti ho incontrato ti ho sempre augurato felicità e amore, oggi voglio semplicemente dirti auguri Maurizio perchè nel tuo nome per me si cela felicità e amore!

Anche se non ti dico ogni giorno ti voglio bene, sono certo che tu lo sappia, ed oggi che è San Maurizio è il giorno giusto per poterlo fare, TVB papà e felice onomastico.

Buon onomastico nonno, oggi è una data speciale, un giono per ricordarsi di quanto sei importante per tutti noi. Grazie per ogni tuo insegnamento e bene.

Questo piccolo pensiero per il tuo grande cuore, felice onomastico Maurizio.

Le parole non bastano per esprime la gratitudine che proviamo per te Maurizio, ma oggi non potevano mancare i nostri auguri, felice giornata!

Oggi, 22 settembre, è Festa di. Il Santo è il patrono degli Alpini e viene raffigurato tradizionalmente con la sua armatura con una croce rossa sul suo scudo. Nella cultura popolare è stato messo in rapporto con la leggenda della Lancia del Destino, che avrebbe portato in battaglia; il suo nome è inciso sulla lancia sacra di Vienna, una delle reliquie che si sostiene sia la lancia che ferì il costato di Gesù sulla croce.

