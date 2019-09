ASD Cataforio Calcio 5 Reggio Calabria, orgoglio reggino: presentata la nuova stagione, il campionato di Serie A2 è alle porte [FOTO e VIDEO]

13 Settembre 2019 09:54

L’ASD Cataforio Calcio 5 Reggio Calabria ha presentato ieri la nuova stagione sportiva che vedrà la squadra di mister Praticò impegnata nel campionato di Serie A2

L’ASD Cataforio Calcio 5 Reggio Calabria è pronto a proseguire il proprio sogno. Dopo la splendida cavalcata della passata stagione, culminata con il ripescaggio in Serie A2 della società reggina, il presidente Pietro Sismo ed i fidi vice presidenti Roberto Zema e Domenico Romeo, hanno allestito un roster di tutto rispetto per poter ben figurare anche nell’impegnativo torneo di A2. L’asticella si è notevolmente alzata per i ragazzi di mister Pasquale Praticò, parso anch’esso carico in vista di questa nuova stimolante avventura che lo vedrà al timone della squadra: “è un motivo d’orgoglio per noi essere l’unica squadra dello sport reggino in un campionato di Serie A. Rispetteremo la categoria e le squadre blasonate che ci troveremo davanti, ma sempre con il coraggio e le caratteristiche che ci contraddistinguono“.

Come detto, l’ASD Cataforio Calcio 5 Reggio Calabria ha operato in maniera oculata sul mercato, riconfermando innanzi tutto lo zoccolo duro della passata stagione ed andando ad apporre qualche innesto di qualità alla rosa di mister Praticò. Sono arrivati infatti alla sua corte Angelo Creaco, reggino d.o.c. rientrato dopo l’esperienza a Polistena, e Iuri Scheleski, calcettista abituato a palcoscenici d’alto livello. Insomma, la tavola è apparecchiata per una stagione dalle mille emozioni in casa Cataforio, il sogno continua…

Organigramma ASD Cataforio Calcio 5 Reggio Calabria:

Presidente: Sismo

Vice presidente: Romeo

Vice presidente: Zema

Segretario: Scuncia Antonio

Tesoriere: Scuncia Pasqualino

Direttore generale: Ferrara Francesco

Dirigenti accompagnatori:

Luvarà Antonio

Cicciú Domenico

Luvarà Pasquale

Saccà Vincenzo

Dirigenti:

Crucitti Elio

Luvarà Carmelo

Baronetto Antonino

Medico sociale: Covani Carmelo

Fisioterapista: Serranò Angelo

Preparatore atletico/ Pignata Francesco Davide

Dirigente addetto alla logistica e materiali: Porcino Francesco

Addetto stampa: Cantarella Fabrizio

Web designer: Ferro Luana

Staff tecnico

Allenatore 1 squadra Praticó

Allenatore in Sec Quattrone

Preparatore portieri Zema

Match analyst Zema

Responsabile U19 Atkinson

Responsabile U17 Scopelliti

Responsabile U15 Zema

Valuta questo articolo