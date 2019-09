Anci Sicilia Giovani, Spera è il nuovo coordinatore. Il consigliere Argento eletto nel coordinamento: “Rappresenterò Messina e il M5S”

2 Settembre 2019 19:59

Il sindaco di Contessa Entellina è il nuovo coordinatoe di Anci Sicilia Giovani. Il consigliere comunale di Messina Andrea Argento eletto nel coordinamento. Leoluca Orlando: “Un partecipato momento di confronto democratico che ha coinvolto tutte le sensibilità politiche e tutti i territori”

Grande partecipazione all’Assemblea dei Giovani Amministratori dell’AnciSicilia riunitasi per rinnovare i propri Organi stamattina a Villa Niscemi, a Palermo.

Nel corso dell’incontro al quale hanno partecipato 200 amministratori fra sindaci, assessori, consiglieri comunali e di circoscrizione provenienti da tutta l’Isola è stato eletto coordinatore di Anci Sicilia Giovani, Leonardo Spera, sindaco di Contessa Entellina che sarà affiancato da un coordinamento con i rappresentanti delle nove province siciliane.

“L’Assemblea Anci Giovani – ha dichiarato Leoluca Orlando, presidente di AnciSicilia – ha colto l’invito dell’AnciSicilia e ha proceduto ad una assemblea con un gran numero di amministratori di tutta la Sicilia che con spirito unitario ha saputo avviare un confronto costruttivo dando un grande contributo alla vita democratica e partecipativa della nostra Associazione in un momento di particolare difficoltà quale è quello che vivono oggi i comuni siciliani”.

“L’assemblea di oggi rappresenta solo un primo momento di confronto fra i giovani amministratori dei comuni siciliani- dichiarano Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di AnciSicilia – sarà compito del nuovo coordinatore e del coordinamento regionale avviare una serie di iniziative che serviranno a far diventare Anci Sicilia Giovani, ancora di più, un luogo di confronto, di approfondimento e di scambio di buone prassi amministrative per sindaci assessori e consiglieri della Sicilia”.

Andrea Argento eletto nel Coordinamento Regionale Anci Giovani: “Rappresenterà Messina e il M5S”

Nel Coordinamento Regionale Anci Giovani per gli amministratori siciliani sotto i 35 anni di età è stato eletto anche il consigliere comunale M5S di Messina Andrea Argento.

“Rappresenterò il M5S ed il Comune di Messina, la mia città. Grazie a tutti i miei colleghi venuti da ogni parte della Sicilia, soprattutto la consigliera di Termini Imerese Maria Terranova per aver composto, presentato e guidato la nostra lista permettendo tutto ciò“- ha dichiarato Argento.

Valuta questo articolo