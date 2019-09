 Messina, il mare ingoia la spiaggia di Acqualadroni: De Domenico chiede aiuto alla Regione

11 Settembre 2019 15:13

Il deputato Ars presenta un’interrogazione all’assessore Cordaro. Acqualadroni ha subito un progressivo spopolamento. Tutte le attività legate al turismo, alla villeggiatura e alla pesca stanno andando incontro all’ estinzione

Il fenomeno dell’erosione costiera del villaggio di Acqualadroni e l’assoluta carenza di interventi di contrasto sono stati evidenziati in una interrogazione dell’On. Franco De Domenico all’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Salvatore Cordaro.

“Acqualadroni, incantevole borgo marinaro, incastonato tra Spartà e Tono nella riviera nord di Messina, al pari di tante altre località costiere del Messinese, è da diversi anni oggetto di un singolare processo di erosione costiera, che ha reso la spiaggia sostanzialmente impraticabile, in quanto significativamente ridotta di dimensione e interamente ricoperta da grosse pietre che ne impediscono la fruizione.

Acqualadroni, pertanto, da sempre luogo di residenza estiva di migliaia di messinesi e di tanti pescatori, ha subito un progressivo spopolamento e la chiusura di tutti i numerosi esercizi commerciali e dei due lidi presenti, così come tutte le attività legate al turismo, alla villeggiatura e alla pesca stanno andando incontro ad una progressiva estinzione, contestualmente il valore delle case adibite a residenza estiva è crollato vertiginosamente e risulta impossibile affittarle o venderle.

Acqualadroni – continua De Domenico – è uno dei tratti più belli ed apprezzati del litorale messinese, il cui elevato potenziale dal punto di vista dell’attrazione turistica rappresentava, assieme alle attività legate alla pesca, l’asse sul quale verteva l’economia del luogo.

Oggi i pochi che ancora rimangono ostinatamente e i proprietari di immobili si sentono abbandonati da tutte le istituzioni, locali e regionali, nonostante sostengano onerosi pagamenti di imposte a titolo di IMU e di TARES. A differenza di quanto avvenuto per altre porzioni di territorio, il problema dell’erosione costiera di Acqualadroni non è stato oggetto di adeguata attenzione né, tantomeno, dei tempestivi interventi che sarebbero stati necessari periodicamente per prevenire la conclamazione del fenomeno, pertanto –conclude l’On. De Domenico– ho chiesto all’Assessore al Territorio e all’Ambiente quali provvedimenti intenda adottare al fine di risolvere, in tempi celeri, il grave problema dell’erosione costiera della frazione di Acqualadroni, nonché quali interventi siano stati programmati e quali risorse, sia interne che comunitarie, siano state stanziate al fine di affrontare efficacemente il problema dell’erosione costiera in tutto il litorale messinese e con quale ordine di priorità”.

