Buona Vigilia di Ferragosto 2019: ecco IMMAGINI, FOTO, VIDEO di auguri da inviare su Facebook e Whatsapp

14 Agosto 2019 00:00

Buona Vigilia di Ferragosto 2019: ecco le immagini, foto e video da inviare sui social per gli auguri

L’Estate 2019 procede tra vacanze, mare, montagna. Siamo a poche ore da un giro di boa fondamentale per la stagione estiva: Ferragosto. Ecco le immagini (nella gallery a corredo), video e frasi (in basso) da inviare su Facebook e Whatsapp per gli auguri di una buona Vigilia di Ferragosto.

Che farai a Ferragosto? Buona vigilia!

“Cosa fai a Ferragosto?” è la versione estiva del “Cosa fai a capodanno?”. Auguri!

L’estate si spara le ultime cartucce con Ferragosto, malinconica come una bella donna che sfiorisce. L’anno prosegue, abbandonando le spiagge… Buona vigilia di Ferragosto.

E domani 50 sfumature di griglia!

Ferragosto è quella festa che, insieme a Natale e Pasqua, è stata istituita per rovinare un anno di dieta. Buona pre-abbuffata!

Il Santo Patrono del Ferragosto? La parmigiana di melanzane… Celebriamo come si deve!

Ti faccio gli auguri di Ferragosto adesso, prima di mettermi a tavola, perché con molta probabilità domani saremo tutti in coma da cibo!









Valuta questo articolo