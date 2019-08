Gioco di luci e colori sullo Stretto di Messina: lo spettacolo dei fuochi d’artificio per la Vara [FOTO e VIDEO]

16 Agosto 2019 00:30

Con lo spettacolo pirotecnico cala il sipario sulla Vara 2019, la festa religiosa più sentita a Messina e con la quale la città ogni anno rinnova il patto di fede con Maria Assunta

Spettacolo stanotte in riva allo Stretto di Messina per l’edizione 2019 della Vara. Dal Forte San Salvatore, illuminato con il nuovo impianto , un gioco di luci ha colorato la città per i festeggiamenti in onore dell’Assunta. Con lo spettacolo pirotecnico cala il sipario sulla processione della Vara 2019, la festa religiosa più sentita a Messina e con la quale la città ogni anno rinnova il patto di fede e devozione con Maria.

L’edizione di quest’anno non ha avuto intoppi, tutto si è svolto regolarmente e in sicurezza. In migliaia hanno preso parte alla processione che ha preso il via da Piazza Castronovo, dopo i tradizionali “botti”.

Anche quest’anno i tiratori del suggestivo carro votivo hanno voluto ricordare Lorena Mangano, la giovane di Capo d’Orlando morta di un incidente stradale 3 anni fa in via Garibaldi.

Trainata da centinaia di tiratori e devoti la macchina votiva ha fatto sosta davanti alla Prefettura, dove ad attenderla c’erano l’arcivescovo Accolla e il vescovo ausiliario Di Pietro. Il Prefetto di Messina Librizzi, a causa di un infortunio, ha assistito dal balcone del Palazzo l’arrivo della Vara, ma non ha fatto mancare il suo omaggio floreale, che è stato depositato sul cippo della Vara.

Spettacolari le fasi della “girata”, cioè la manovra per immettere il carro votivo lungo la via Primo Settembre. E poi l’ingresso trionfale tra migliaia di fedeli a Piazza Duomo, dove Accolla ha lanciato il suo messaggio alla città. Messina, ha detto l’arcivescovo, “è una città che accoglie”.

De Luca: “La partecipazione per ammirare la nostra Vara è stata straordinaria e la macchina organizzativa è stata perfetta”

“Siamo tutti responsabili del destino della nostra città ed ognuno deve tirare nella stessa direzione, coordinandosi con gli altri come avviene per la nostra Vara- ha detto il sindaco di Messina De Luca. La partecipazione per ammirare la nostra Vara è stata veramente straordinaria e la macchina organizzativa è stata perfetta. Ringrazio l’Arcivescovo monsignor Giovanni Accolla e tutti suoi collaboratori, in particolare padre Antonello che ha coordinato mirabilmente le attività organizzative della Vara in sostituzione del nostro Padre Vincenzo D’Arrigo, che ha lasciato il testimone dopo quasi mezzo secolo di autorevole attività.

Un ringraziamento particolare a tutti i tiratori ed al Comitato Vara per la passione ed amore che ogni anno traspare da tutti i dettagli organizzativi e dalle gocce di sudore che ad ogni tirata vengono giu’ in onore della Vergine Maria. Un doveroso ringraziamento a chi ha garantito la sicurezza: le associazioni di volontariato, la polizia municipale, il Questore e la polizia di stato, i carabinieri, la guardia di finanza. Un augurio di pronta guarigione a sua Eccellenza il Prefetto di Messina, che non ha fatto mancare il suo tradizionale omaggio floreale alla Vergine Maria. Le attività per conto del Comune sono state coordinate dagli assessori Dafne Musolino, Max Minutoli e Pippo Scattareggia. Ringrazio anche MessinaServizi, ATM ed AMAM per il supporto organizzativo garantito per tutto il ciclo delle manifestazioni estive ed in particolare per gli eventi collegati collegati alla Vara. Con l’aiuto del buon Dio il prossimo anno sara’ ancora più maestosa la macchina organizzativa in onore della nostra Maria Assunta”.

Nella gallery a corredo tutte le immagini della processione e dello spettacolo pirotecnico.

