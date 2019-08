Messina, tra devozione e tradizione: migliaia di fedeli per la Vara [FOTO e VIDEO]

15 Agosto 2019 19:35

Messina in festa per l’Assunta. Il carro votivo ha raggiunto la Prefettura, dove a rendere i loro omaggi c’erano il vescovo Accolla e monsignor Di Pietro

Devozione e tradizione. A Messina prosegue la processione della Vara. Il carro votivo ha raggiunto la Prefettura, dove a rendere i loro omaggi c’erano il vescovo Accolla e monsignor Di Pietro. Il Prefetto per ragioni di salute ha assistito all’arrivo del carro votivo dal balcone del Palazzo di Governo.”Dobbiamo recuperare l’anima più bella della nostra messinesità, perché Maria risvegli le nostre anime, ci dia tutta la carica di cui abbiamo bisogno, la speranza e la voglia di rinascere”– ha detto Cesare Di Pietro. La sosta davanti al Palazzo del Governo è stata accompagnata dai tradizioni fuochi pirotecnici esplosi dal Forte San Salvatore. Le prossime tappe sono la sosta al Boccetta e quella davanti ai Giganti a Palazzo Zanca. Attesissima “la girata”, che avverrà all’intersezione con via I Settembre. La girata è una manovra che richiede una grande maestria. È il momento più delicato in cui entrano in gioco i capicorda e il comandante della Vara, tutti lavorano sinergia per individuare il punto esatto in cui procedere per l’ingresso trionfale della Vara a Piazza Duomo. Tra i tiratori, accanto ai timonieri, quest’anno c’è anche il presidente di Messina Servizi Pippo Lombardo, vestito in borghese. Nella gallery le immagini della spettacolare processione.

Valuta questo articolo